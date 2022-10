Alexandru Cicaldau (25 de ani) a reusit primul sau gol pentru Ittihad Kalba, formatie la care a ajuns in aceasta vara, in meciul terminat la egalitate cu Al Wasl, 2-2, duminica seara, in deplasare, in etapa a 7-a a campionatului de fotbal al Emiratelor Arabe Unite. Fabio Lima (5 - penalty) si Ali Saleh (55) au marcat pentru Al Wasl, in timp ce pentru Ittihad Kalba au punctat Cicaldau (58) si slovacul Filip Kiss (77 - ... citeste toata stirea