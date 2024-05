Golgheterii Ligii Campionilor

Internationalul englez Harry Kane (foto sus), atacantul echipei Bayern Munchen, a marcat al optulea sau gol in actuala editie a Ligii Campionilor la fotbal, marti seara pe Allianz Arena, in meciul cu Real Madrid, egalandu-l astfel pe francezul Kylian Mbappe - foto jos - (Paris Saint-Germain) in fruntea clasamentului golgheterilor celei mai importante competitii continentale intercluburi. Cei doi sunt urmati de norvegianul Erling Haaland (Manchester City) si de francezul Antoine ... citește toată știrea