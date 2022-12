Golofca, de la Sepsi, inapoi la Botosani

Atacantul Catalin Golofca (32 de ani) a ales sa se desparta de Sepsi Sfantu Gheorghe si a plecat sub forma de imprumut tot in Superliga. Catalin Golofca a ajuns rezerva la Sepsi Sfantu Gheorghe, iar dupa 735 de minute jucate in acest sezon conducatorii i-au permis sa plece sub forma de imprumut. Atacantul lateral s-a inteles cu FC Botosani asupra revenirii la echipa din Moldova. Clubul la care s-a facut remarcat in fotbalul romanesc a acceptat mutarea, iar acum Golofca se va lupta pentru ... citeste toata stirea