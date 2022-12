Golofca pleaca de la Sfantu Gheorghe

Sepsi Sfantu Gheorghe a anuntat in cursul zilei de vineri rezilierea contractului mijlocasului Catalin Golofca (32 de ani). Fotbalistul nu a facut parte din lotul covasnenilor la ultimele trei partide, iar Cristiano Bergodi a decis sa renunte definitiv la serviciile sale. "Sepsi OSK si Catalin Golofca au decis, de comun acord, incetarea raporturilor contractuale dintre cele doua parti. Mijlocasul, in varsta de 32 de ani, a ajuns in ... citeste toata stirea