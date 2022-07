Gonzalez, prezentat oficial in Grecia

Gruparea elena Atromitos, pentru care evolueaza si Dorin Rotariu, anunta transferul lui Eder Gonzalez, de la Sepsi OSK. Mijlocasul spaniol a semnat un contract pe trei ani, anunta grecii.Fotbalistul de 25 de ani a ajuns in Romania, la FK Csikszereda in urma cu patru ani si jumatate, promovand cu echipa din Miercurea Ciuc in Liga a 2-a, iar in 2021 a fost transferat la Sfantu Gheorghe.In a doua jumatate a sezonului 2020/21, a avut 23 de aparitii pentru covasneni, cu doua goluri si cinci pase ... citeste toata stirea