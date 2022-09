Grand Prix-ul de vara la sarituri cu schiurile - in weekend, la Baza Olimpica din Valea Carbunarii de la Rasnov

Baza Olimpica din Valea Carbunarii - Rasnov va gazdui, in perioada 16-18 septembrie, Grand Prix-ul de vara la sarituri cu schiurile, competitie inclusa ca etapa in calendarul Cupei Mondiale de Vara al Federatiei Internationale de Schi, care pune la bataie premii totale de 40.000 de euro (200.000 de lei).Anul acesta, competitia va avea, pe langa intrecerile la individual - masculin si feminin - si cele pe echipe mixte, in premiera, o proba de Super-team, dedicata baietilor.Cei mai ... citeste toata stirea