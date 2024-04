Granzii din Premiere League se bat pe Ferland Mendy

Ferland Mendy (foto), fundasul stanga de la Real Madrid, a atras atentia marilor cluburi din Premier League. Francezul din defensiva lui Carlo Ancelotti ar putea pleca de pe Bernabeu in aceasta vara. Real Madrid se pregatese pentru o vara "fierbinte", in care va aduce cateva schimbari compartimentului defensiv. Daca Nacho Fernandez si-a anuntat deja plecarea la finalul acestui sezon, un alt fundas al lui Ancelotti s-ar putea desparti de Real in urmatoarea perioada de mercato. Francezii de la ... citește toată știrea