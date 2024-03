Griezmann l-a numit "las" pe Alexis Sanchez dupa ce a ratat penalty

Atletico Madrid a castigat dramatic "dubla" cu Inter si s-a calificat in sferturile de finala ale UEFA Champions League, dupa victoria 2-1 (3-2 d.l.d.). Partida a avut nevoie de penalty-uri pentru a decide calificata in sferturi, iar tensiunea a fost la cote maxime, lucru observat prin prisma mai multor evenimente petrecute pe parcursul jocului.In tur, partida s-a terminat cu victoria Interului, scor 1-0. In returul de pe Wanda Metropolitano, Dimarco a deschis scorul pentru italieni, dar ... citește toată știrea