Griezmann se intoarce la marea "dragoste", Atletico Madrid

Antoine Griezmann - foto - (31 de ani) joaca in acest moment pentru Atletico Madrid, club pentru care evolueaza sub forma de imprumut de la Barcelona. Atacantul francez nu a reusit sa confirme pe Camp Nou, iar catalanii au decis sa il trimita din nou pe Wanda Metropolitano pe fotbalist. Imprumutul lui Griezmann expira in vara acestui an, iar Atletico Madrid va trebui sa plateasca 40 de milioane de euro in schimbul sau.Desi este departe de forma aratata in urma cu mai multi ani sub comanda lui ... citeste toata stirea