Petrolul a remizat pe terenul celor de la Botosani, scor 1-1, in etapa a doua din SuperLiga Romaniei.Gicu Grozav (foto) a deschis scorul in minutul 14 al partidei, insa reusita sa nu a fost suficienta pentru Petrolul, care a fost egalata pana la pauza. In finalul partidei, acelasi Grozav isi putea trece numele pe lista marcatorilor, dar a ratat o lovitura de la 11 metri, a doua pentru"lupi" in primele doua etape, dupa cea irosita de Budescu in meciul precedent.Acelasi Grozav reusise sa ... citeste toata stirea