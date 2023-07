Reprezentativa de handbal feminin a Romaniei va intalni Danemarca, Serbia si Chile in grupele din runda preliminara a Campionatului Mondial, conform tragerii la sorti care a avut loc joi. Romania va evolua la Herning, in grupa E. "Este o grupa dificila, evident, cu doua echipe puternice din Europa. Intalnim vicecampioana europeana, Danemarca, dar si Serbia, cu jucatoare valoroase, multe dintre ele evoluand chiar in Liga Florilor-MOL. Chile e o echipa din America de Sud, aflata in crestere, dar ... citeste toata stirea