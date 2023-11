Romania va participa in perioada 29 noiembrie - 17 decembrie la turneul final al Campionatului Mondial de Handbal Feminin 2023, organizat in Danemarca, Norvegia si Suedia. Obiectivul nationalei este clasarea pe locurile 1-7, pentru a-si asigura participarea la turneul preolimpic pentru calificarea la Jocurile Olimpice din 2024 de la Paris. Meciurile vor fi transmise la TV pe canalele Digi Sport si Prima Sport. Campionatul Mondial de Handbal Feminin 2023 se va desfasura in perioada 29 noiembrie ... citeste toata stirea