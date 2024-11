Grupe dificile pentru Dunarea Braila si SCM Ramnicu Valcea, in EHF European League

HC Dunarea Braila si SCM Ramnicu Valcea au avut parte de adversare dificile la tragerea la sorti a grupelor competitiei feminine de handbal EHF European League, desfasurata joi, la Viena.HC Dunarea Braila, participanta la turneul Final Four al editiei trecute, a fost repartizata in Grupa A, alaturi de echipa germana Thuringer HC, de formatia spaniola ATTICGO Bm Elche si de echipa norvegiana Larvik.Dunarea si Thuringer au fost adversare si in sezonul trecut, Elche a castigat editia ... citește toată știrea