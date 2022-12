Grupul Sergiana si clubul Kids Tampa isi doresc un complex sportiv la Harman

Potrivit lui Adrian Zahariea, managerul grupului Sergiana si actionar in cadrul ACS Kids Tampa, in cazul in care va obtine ok-ul alesilor din Harman, complexul sportiv ar urma sa fie finalizat pana in 2025 - 2026.Complexdul se va intinde pe o suprafata de 13 hectare. "Vom avea patru terenuri de fotbal, un stadion omologat pentru Liga 2, cu 5.000 de locuri in tribune, opt terenuri de tenis, o sala multifunctionala cu trei terenuri de volei, baschet si handbal, o alta sala multifunctionala ... citeste toata stirea