Manchester City a remizat, pe teren propriu, cu Tottenham, scor 3-3, intr-un meci din etapa a 14-a din Premier League. In prelungiri, arbitrul acestei partide, Simon Hooper (41 de ani), a luat o decizie care i-a infuriat pe jucatorii si staff-ul "Cetatenilor". Concret, in minutul 90+4, Erling Haaland (23 de ani) a fost faultat in propria jumatate, dar s-a ridicat imediat si a continuat faza, iar "centralul" a lasat avantaj. Ulterior, norvegianul i-a trimis o pasa excelenta lui Jack Grealish, ... citeste toata stirea