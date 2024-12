Guardiola isi asuma criza de la Manchester City

Antrenorul Pep Guardiola (foto), confruntat cu un nou esec al lui Manchester City, 1-2 cu rivala Manchester United, duminica, in Premier League, a declarat ca isi asuma responsabilitatea, pentru ca nu a reusit sa gaseasca solutii la criza prin care trece campioana Angliei la fotbal, scrie AFP.City a suferit duminica a opta infrangere in ultimele sale 11 meciuri in toate competitiile, un bilant negativ neobisnuit pentru cel considerat cel mai bun tehnician din lume."Este un club mare. Cand ... citește toată știrea