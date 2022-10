Guardiola, luat la tinta de suporterii cormoranilor

Liverpool a invins-o pe Manchester City cu 1-0, in derby-ul etapei a 11-a din Premier League. "Cetatenii" au avut un gol anulat, in minutul 53, cand Phil Foden a marcat la capatul unei actiuni in care Erling Haaland comisese hent. Dupa ce a vazut decizia, Pep Guardiola (foto) a gesticulat nervos, iar suporterii lui Liverpool l-au "penalizat" pentru reactie si au inceput sa arunce in antrenor cu monede si alte obiecte. "Suntem constienti de un incident care a implicat obiecte aruncate in zona ... citeste toata stirea