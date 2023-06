Sapte jucatori urmeaza sa plece de la Manchester City, anunta presa din Franta. Noua campioana a Europei este gata sa inceapa curatenia de vara, iar Pep Guardiola si-a intocmit deja "lista neagra". Manchester City a cucerit in premiera trofeul UEFA Champions League, dupa o finala cu Inter. "Cetatenii" au cucerit tripla in sezonul trecut, dupa ce au triumfat in Premier League, cat si in Cupa Angliei. Conform footmercato.net, nu mai putin de sapte jucatori ar urma sa plece de la Manchester ... citeste toata stirea