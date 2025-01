Guirassy l-a egalat pe Lewandowski in fruntea clasamentului golgheterilor Ligii Campionilor

Internationalul guineean Serhou Guirassy (foto), autorul unei duble pentru echipa Borussia Dortmund in meciul castigat miercuri seara pe teren propriu in fata formatiei Sahtior Donetk (scor 3-1), l-a egalat pe polonezul Robert Lewandowski (FC Barcelona) in fruntea clasamentului golgheterilor Ligii Campionilor la fotbal, editia 2024-2025, ambii avand cate 9 goluri marcate de la debutul competitiei.Cei doi sunt urmati de brazilienii Raphinha (FC Barcelona) si Vinicius Junior (Real Madrid), care ... citește toată știrea