"Gura de oxigen"

epsi OSK Sfantu Gheorghe a invins-o pe Chindia Targoviste cu scorul de 2-1 (1-1), sambata, in deplasare, la Ploiesti, intr-un meci din etapa a 10-a a Superligii de fotbal. Oaspetii au marcat ambele goluri din penalty-uri, prin Mario Rondon (37) si Ion Gheorghe (82). Pentru Chindia a marcat italianul Godberg Barry Cooper (43), aflat la prima sa reusita in campionatul Romaniei. Sepsi OSK venea dupa trei infrangeri consecutive. Chindia ramane in continuare ultima in clasament, fara victorie in ... citeste toata stirea