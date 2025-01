Gyenes s-a impus la categoria Original by Motul a Raliului Dakar 2025

Pilotul australian Daniel Sanders (KTM) a castigat, vineri, editia din acest an a Raliului raid Dakar, la sectiunea moto, in timp ce romanul Emanuel Gyenes - foto - (KTM) s-a impus in cursa din Arabia Saudita la categoria Original by Motul (fara asistenta tehnica).La capatul celor 12 etape, Sanders a avut un avans de 8 min 50 sec fata de al doilea clasat, spaniolul Tosha Schareina si de 14 min 46 sec fata de francezul Adrien Van Beveren (Honda), care a completat podiumul. Campionul de anul ... citește toată știrea