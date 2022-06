Gyuszi Balint, debut cu victorie, 4-1 cu Bielefeld

Universitatea Craiova a invins formatia germana Arminia Bielefeld cu scorul de 4-1 (1-0), duminica, in meciul de debut al antrenorului Laszlo Balint (foto) pe banca tehnica a oltenilor, in stagiul de pregatire din Austria.Universitatea s-a impus prin golurile marcate de Andrei Ivan (4 - penalty), Jovan Markovic (52, 60) si Ante Roguljic (81), in timp ce pentru Arminia, echipa retrogradata din Bundesliga (locul 17), a punctat Christian Gebauer (73).Pentru formatia pregatita de tehnicianul ... citeste toata stirea