Atacantul norvegian Erling Haaland - foto - (23 de ani), castigatorul unei triple istorice cu echipa engleza de fotbal Manchester City, campionat, Cupa Angliei si Liga Campionilor, a fost desemnat, marti, cel mai bun jucator din Premier League in 2023. La primul sau sezon in tricoul lui Manchester City, Haaland (23 ani) a inscris 52 de goluri in toate competitiile. Ceilalti candidati la titlul de cel mai bun jucator, decernat de ... citeste toata stirea