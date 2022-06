Hagi la Galatasaray, Galca la Farul

Gheorghe Hagi - foto - (57 de ani) a intrat pe lista celor de la Galatasaray, care planuieste sa faca mai multe schimbari la nivelul echipei in aceasta vara. Formatia "Cim Bom Bom" a incheiat pe locul 13 in ultimul sezon din Superliga Turciei, o clasare rusinoasa pentru trupa lui Alexandru Cicaldau si Olimpiu Morutan. Incepand cu luna iunie, Galatasaray are un nou presedinte, in persoana lui Dursun Ozbek (73 de ani). Acesta vrea sa schimbe echipa din temelii, iar una dintre primele sale miscari ... citeste toata stirea