Hagi nu doreste ca noul stadion din Constanta sa-i poarte numele

Gheorghe Hagi (foto) a fost intrebat in cadrul conferintei de presa premergatoare duelului cu Rapid daca are de gand sa dea numele noului stadion din Constanta. Fostul mare international a refuzat categoric, ba chiar a oferit autoritatilor orasului cea mai buna solutie, in viziunea lui. "Regele" a explicat ca cea mai buna solutie pentru noua arena ar fi sa preia numele unui viitor sponsor. "Nu cred ca stadionul imi va purta numele. Acesta trebuie sa fie al Constantei. Trebuie sa aiba un alt ... citește toată știrea