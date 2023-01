Hagi si-a certat nepotul, pe Nicholas Popescu la un meci

Nicholas Popescu, fiul de 20 de ani al lui Gica Popescu, s-a intors la Farul, dupa sase luni petrecute la FC Voluntari, in care a jucat doar patru meciuri. Popescu jr. a fost folosit de Hagi in amicalul cu FC Arges, castigat cu 4-1, iar nepotul a intrat in gura unchiului sau. "Popescu, alearga! Bai Nico, alearga, ba Nico alearga! Ba tu nu stai pe directia mingii, alearga tu nu auzi?", a tipat Gica Hagi, de la marginea terenului spre fiul lui Gica Popescu. Nicholas Popescu a avut probleme in ... citeste toata stirea