Hagi si-a readus echipa pe primul loc al Superligii

Gheorghe Hagi, antrenorul echipei Farul Constanta, a fost multumit de echipa sa in meciul de miercuri seara, castigat cu 3-1 in fata formatiei FCSB. "Era un challenge important pentru noi in aceasta saptamana, pentru ca am jucat cu echipe calificate in Europa.Meciul a fost dificil din toate punctele de vedere, mai mult decat cu CFR, pentru ca FCSB este o echipa mai tehnica. Jucatorii mei s-au autodepasit. Am facut multe schimbari la echipa, dar suntem pe drumul bun, aratam bine. Munteanu ... citeste toata stirea