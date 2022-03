Simona Halep a fost invinsa vineri de poloneza Iga Swiatek in semifinalele turneului de la Indian Wells (California), dupa un meci in care jucatoarea romana a acuzat probleme medicale, dar a facut si o criza de nervi in timpul careia si-a rupt racheta de tenis, primind un avertisment.Simona Halep (30 ani, locul 26 WTA) s-a inclinat dupa aproape doua ore de joc (1 h 49 min) in fata ... citeste toata stirea