Halep a revenit dupa sapte luni in clasamentul WTA

Fostul lider mondial Simona Halep (foto) a revenit in clasamentul mondial al jucatoarelor profesioniste de tenis (WTA) publicat luni, la sapte luni de la ultima sa aparitie in ierarhie si ocupa locul 1.143, cu cele 10 puncte primite pentru participarea la Miami Open.Halep, suspendata din octombrie 2022, din cauza unui test antidoping pozitiv, si revenita in circuit luna trecuta, dupa ce Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne i-a redus sanctiunea de la patru ani la noua luni, a figurat ... citește toată știrea