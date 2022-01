Halep si Cirstea, in turul trei AO

Jucatoarea romana de tenis Simona Halep s-a califica fara emotii in runda a treia a turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, dupa ce a invins-o pe brazilianca Beatriz Haddad Maia cu 6-2, 6-0, joi, la Melbourne, transmite Agerpres.Halep va evolua mai departe cu Danka Kovinici din Muntenegru, locul 98 WTA.Sorana Cirstea s-a calificat si ea in turul al treilea de la AO 2022, sportiva noastra trecand in runda secunda de Karolina Kucova (Slovacia, 96 WTA).Pentru un loc in ... citeste toata stirea