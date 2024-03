Halep va face totul pentru a fi la Jocurile Olimpice

Jucatoarea de tenis Simona Halep, a carei suspendare pentru doping a fost redusa de TAS de la 4 ani la 9 luni, a declarat, joi dimineata, pe Aeroportul Henri Coanda, la intoarcerea de la Dubai unde se antreneaza, ca va face totul pentru a participa la Jocurile Olimpice de la Paris. "Si eu imi doresc foarte mult fiu la Jocurile Olimpice, dar cred ca sansele sunt minime pentru ca nu am clasament. Dar, daca pana atunci voi reusi sa castig cateva meciuri o sa am o sansa in plus. Mi-as dori tare ... citește toată știrea