Halterofil olimpic, mort pe frontul din Ucraina

Halterofilul Oleksandr Pielieshenko, care a participat la Jocurile Olimpice de la Rio, a fost ucis pe front, a anuntat, luni, Federatia ucraineana de haltere, citata de AFP. Pielieshenko, in varsta de 30 de ani, a fost dublu campion european in 2016 si 2017. La Rio, in 2016, el a ocupat locul al patrulea la categoria 85 kg. "Cu mare tristete va informam ca inima marelui ... citește toată știrea