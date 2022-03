Elevele lui Alin Bondar au invins, astazi, pe teren propriu, incisiva echipa CS Activ Prahova Ploiesti, in etapa a 16-a a Diviziei "A" la handbal feminin!Scorul final a fost de 34-27 (17-13) si a adus Coronei cea de-a 11 victorie din campionat, ridicand la 34 numarul de puncte acumulat in cele 14 jocuri disputate pana acum in ... citeste toata stirea