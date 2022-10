Handbal - Corona, victorie in etapa a 5-a!

Corona continua sa invinga in meciurile din Divizia A! In deplasarea de la Sf. Gheorghe, Corona a invins astazi formatia Centrului National de Excelenta cu 38 la 19, consolidandu-si primul loc in Seria B.La finalul meciului, antrenorul Alin Bondar a declarat: "S-a incheiat prima parte a campionatului si vom intra intr-o minivacanta! Suntem multumiti de cum s-au implicat jucatoarele in aceasta perioada, cred ca exista o schimbare in jocul lor si in implicarea lor! Jucatoarele cu experienta au ... citeste toata stirea