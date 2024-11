Handbal feminin: Corona Brasov continua parcursul remarcabil in campionat

CSM CoronaBrasov, revelatia sezonului, a reusit a saptea sa victorie, 35-27 cu CSM Targu Jiu, sambata, in deplasare, in etapa a 8-a a Ligii Nationale de handbal feminin.Katarina Slezak Krpez a marcat 8 goluri pentru echipa de sub Tampa, iar portarul Bianca Tomina Curment a avut 14 interventii.La meciul de debut al noului sau antrenor, danezul Lars Frederiksen, CSM Iasi 2020 ... citește toată știrea