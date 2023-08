Corona Brasov si HC Zalau au obtinut victorii, vineri, in prima zi a turneului de handbal feminin gazduit de Sala Polivalenta "Lascar Pana" din Baia Mare, potrivit site-ului clubului maramuresean.Corona Brasov, nou-promovata in Liga Florilor, a dispus de CS Minaur Baia Mare cu scorul de 35-34 (19-18). Cele mai bune marcatoare ale echipei de sub Tampa au fost ... citeste toata stirea