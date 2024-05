Handbal feminin: Victorie dramatica pentru Corona Brasov!

Brasovencele au evoluat foarte bine impotriva semifinalistei EHF European League, in special pana in minutul 40. In primele minute ale partii secunde, Corona a avut un avans de 8 puncte, scor 24-16, in minutul 35. Dupa care a urmat declinul. Treptat, oaspetele au dominat jocul si s-au apropiat la un singur punct, scor 30-29, in minutul 51. ... citește toată știrea