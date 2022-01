Handbal: Patricia Vizitiu a semnat pentru Corona Brasov

Corona Brasov intareste echipa printr-un inter dreapta cu mare experienta. Patricia Vizitiu va evolua sub culorile Coronei din acest anCorona Brasov paseste cu dreptul in noul an si reuseste sa o aduca in cadrul echipei pe experimentata jucatoare Patricia Vizitiu!Patricia Vizitiu are o cariera prestigioasa, punctata de succese la cel mai inalt nivel: medalie de argint in EHF Champions League in 2010, medalie de argint in EHF Champions League in 2009 si 2012, ... citeste toata stirea