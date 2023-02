Handbalistii de la CSM Fagaras au intalnit in play-off-ul de promovare in Liga Nationala echipa ,,U" Cluj duminica, 5 februarie a.c. Asa cum titeaza ,,Sport Fan Fagaras" echipa CSM Fagaras a pierdut meciul,"U" Cluj - CSM Fagaras: 33-27 (15-11).,,CSM i-a pus in dificultate pe adversari in repetate randuri, indeosebi prin Cupu, Constantinescu, Mateoniu si Cotinghiu. Totusi, slabirea ... citeste toata stirea