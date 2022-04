Corona Brasov s-a impus cu o diferenta de 26 de goluri in fata formatiei ACS Sc 181 SSP Bucuresti 48-22 (21-12). Desfasurata pe teren propriu, partida a fost una usoara pentru echipa Brasovului, dupa ce in etapa anterioara a invins, in cadrul unui meci spectaculos, lidera clasamentului Seriei A.Meciul a marcat si revenirea pe teren, dupa o lunga perioada de recuperare, a Anei Berbece, ... citeste toata stirea