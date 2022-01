Sala Sporturilor "D. Popescu-Colibasi" a gazduit astazi, 22 ianuarie, meciul de handbal feminin dintre CSM Corona Brasov - ACS Spartac Bucuresti, din etapa a 11-a a Diviziei A, seria A.Aflata inaintea rundei pe locul al treilea in clasament, Corona a trecut, lejer, de ultima clasata, cu scorul de 56-16 (29-5) si a avansat pe pozitia secunda, dupa liderul CSM Galati.Pana in prezent, Corona are ... citeste toata stirea