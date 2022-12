Harghita - Corona 31-49, Alin Bondar e iarasi nemultumit de repriza secunda

Corona Brasov s-a impus cu 49-31 (24-9) in meciul disputat miercuri, in deplasare la Odorheiu Secuiesc, contra echipei HC Harghita, in etapa cu numarul opt din Divizia A.Pentru formatia pregatita de Alin Bondar si Razvan Udristoiu au evoluat Radoi, Voicu - Berbece 12 goluri, Cirstea 6, Gandulfo 5, Moraru 5, Voica 4, Iordachi 4, Dombaxe 3, Munteanu 3, Marin 3, Bitay 1, Golanu 1, Vacariu 1, Dumitrascu 1."Prima repriza a fost foarte buna, chiar extraordinara, iar a doua dezastruoasa. Se ... citeste toata stirea