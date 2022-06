Harry Kane mai prolific decat Bobby Chalton

Harry Kane - foto - (28 de ani) este capitanul primei reprezentative a Angliei si cel mai bun marcator al nationalei care se afla inca in activitate. Atacantul celor de la Tottenham a punctat in ultimul meci al Angliei, incheiat 1-1 pe terenul Germaniei, si a ajuns la borna cu numarul 50. Odata cu marcarea acestui gol, Harry Kane l-a depasit in ierarhia marcatorilor all-time pe legendarul Bobby Chalton, care s-a oprit la 49 de reusite pentru englezi. Topul este condus de catre Wayne Rooney, ... citeste toata stirea