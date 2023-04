La sfarsitul lunii martie 2022, Ovidiu Hategan - foto - (42 de ani) a suferit un infarct miocardic, iar cariera sa in arbitraj a fost pusa in pericol. Treptat, Hategan a revenit in fotbal ca arbitru in camera VAR, dar se pregateste intens si pentru intoarcerea pe gazon. Centralul a condus primul sau meci dupa o pauza de peste un an, un duel amical intre prima echipa a celor de la UTA Arad si formatia U18 a clubului. "Echipa de seniori a disputat astazi un joc scoala cu echipa U18 a clubului. ... citeste toata stirea