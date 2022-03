Hategan, probleme la inima, la fel ca in cazul Eriksen

Ovidiu Hategan - foto - (41 de ani) a suferit o interventie chirurgicala la inima, dupa ce a simtit o durere in piept chiar in timpul unui antrenament. Medicii au constatat ca arbitrul a avut o vena infundata sii-au montat cu succes un stent, dar in acest moment nu se cunoaste exact si ce va presupune acest lucru pentru cariera lui Hategan. Despre situatia lui Hategan a vorbit si Adrian Porumboiu (71 de ani). Fostul arbitru a comparat incidentul cu cel al lui Christian Eriksen (30 de ani), ... citeste toata stirea