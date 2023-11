Rapid Bucuresti a invins duminica seara, in deplasare, scor 2-1, formatia FCSB, in etapa a 15-a din Superliga. Pe Arena Nationala, Rapid a avut un final de prima repriza excelent si, dupa ce Papeau a deschis scorul in minutul 39, Paul Iacob a inscris pentru 2-0 in minutul 45+1. Gazdele au trimis odata in bara, prin Alexandru Baluta, in minutul 41, dar la pauza giulestenii au intrat in avantaj. In minutul 65, Dawa a redus din diferenta, inscriind cu o lovitura de cap. S-a incheiat FCSB - Rapid ... citeste toata stirea