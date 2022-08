Herea le-a stricat debutul stelistilor in noul campionat

Ovidiu Herea (foto), rapidist convins, a jucat 90 de minute pentru Metaloglobus, in meciul cu Steaua, scor 1-1, partida disputata in Ghencea. Atacantul in varsta de 37 de ani a fost injurat pe tot parcursul meciului, din cauza trecutului de rapidist si spiritele s-au aprins si mai rau dupa ce Herea a marcat golul egalizator.Herea n-a avut parte de o primire prea buna din partea suporterilor Stelei. Ba chiar un ultras a incercat sa patrunda in teren in momentul in care Herea a fost schimbat. ... citeste toata stirea