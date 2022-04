Hermannstadt 2 - SR, joc important in lupta pentru salvare

SR Brasov va evolua in deplasare, pe terenul echipei secunde a lui FC Hermannstadt, in etapa cu numarul cinci din playout-ul Ligii a 3-a. Jocul, ultimul din turul acestei parti a campionatului, va avea loc azi, de la ora 17.00, la Rasinari. Miza este una foarte importanta, cele doua formatii fiind la egalitate de puncte (23), brasovenii pe locul 8, de pe care ar avea sanse mari sa se salveze, iar sibienii pe 9, pozitie care i-ar duce in Liga a 4-a.Tot in ultima runda din turul playout-ului in ... citeste toata stirea