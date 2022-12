Hermannstadt a produs surpriza, in ultimul meci al anului

FC Hermannstadt a produs o mare surpriza in ultimul meci al anului in Superliga de fotbal, prin victoria cu 1-0 (0-0) pe terenul campioanei CFR Cluj, marti seara, in etapa a 21-a.Sibienii au marcat practic la ultima faza a meciului (90+5), prin Florin Bejan, cu capul, dupa cornerul executat de Petrisor Petrescu. Faza a fost precedata de eliminarea fundasului croat Denis Kolinger (CFR Cluj, 90+3) si de un corner oferit de Cephas Malele, care a crezut ca va fi aut de poarta.CFR Cluj a ratat ... citeste toata stirea