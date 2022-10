Higuain a spus "la revedere" fotbalului

Gonzalo Higuain (foto) a fost surprins in lacrimi dupa ultimul meci oficial al carierei de jucator. Ajuns la 34 de ani, "Pipita" si-a anuntat retragerea, iar aceasta a venit dupa un esec al lui Miami cu New York City (0-3), in play-off-ul MLS. Higuain a castigat in cariera 3 titluri de campion cu Real Madrid si cu Juventus si a ajuns in finala Campionatului Mondial din 2014, pierduta de Argentina, 0-1 cu Germania. "Visul s-a terminat, acum incepe o noua viata pentru mine. Simt ce se termina ... citeste toata stirea